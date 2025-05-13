萬海財報／首季稅後純益87.32億元、年增88.88% 未來艙位需求有望激增

萬海航運（2615）13日董事會通過2025年度第1季度財報，第1季合併營收370.9億元、年增34.3％，稅前淨利111億元，年增80.77%；稅後純益87.32億元，年增88.88%，EPS為3.11元。受惠於運價較去年同期增長、公司營業成本控制得宜，獲利優於去年同期。

美國公布關稅政策之後，整體來看，只有從中國大陸出口到美國的貨量受到較明顯的影響，其他區域出口動能仍強。

亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾3成，整體貨量表現亦相當熱絡，公司的亞洲區間航線占合併營收約4成，將有助於營運穩定增長。此外，美國線長約合約價相較去年也有3至4成的漲幅，顯示下半年的終端市場仍然看好。

關稅戰議題導致美線貨櫃運輸暫緩及遞延，但美中經貿會談後5月12日發布聲明同意暫時調降相互的高關稅，且將建立機制，繼續進行協商，可以預期中國大陸重啟出貨將使海運艙位需求激增。

近期航運市場仍受到區域地緣政治衝突及國際匯兌等不確定因素干擾，公司將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。

看好長期航運市場需求，公司持續提供更完善與便捷的運輸網路以服務客戶。公司於4月因應越泰印區間貿易增長，新闢越南、泰國至東印度直航航線（TTX）；本月與海洋網聯船務（Ocean Network Express）及宏海箱運（Regional Container Lines）共同投船經營中國大陸至印尼、馬來西亞航線（CS2）；而下月也將與阿聯酋航運（ESL）共同投船經營印度至東地中海直航航線（IM2）。這些新增航線搭配現行服務網絡，建構更迅速且更為綿密之航線運輸。

為優化船舶運行效率並提升長期競爭力，公司持續進行ESG節能減排，規劃淘汰老舊船舶。公司於4月與南韓現代三湖重工及三星重工各簽訂2艘1.6萬TEU甲醇雙燃料新船，共計4艘，金額達美金7.48至8.16億元。

公司今年將有3艘1.3萬TEU新造船舶加入運營（其中已交船1艘），2026年至2030年接收34艘新造船，其中7,000 TEU有2艘，8,700 TEU有20艘（含附帶購入選擇權4艘）；另外大型船舶還有1.6萬TEU共12艘，未來新增運力達38萬TEU。