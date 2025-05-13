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搶貨潮來襲！航海王領航多頭、這族群也蓄勢待發

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美中降稅、暫緩關稅90天，搶貨題材點火，陽明海運（2609）、萬海（2615）、中櫃（2613）13日早盤皆一度漲停，長榮（2603）也飆漲逾5%，拉抬航運類指大漲逾3%，成為13日台股多頭領航員。

美中關稅戰暫時休兵90天，市場迎來新一波搶運潮，航運與物流業者蓄勢待發。業界預期，未來三個月內中國對美出口貨物將加速出貨，本周起運價有望攀升，增添貨櫃三雄長榮、陽明、萬海本季營運動能，物流業者台驊（2636）、捷迅（2643）、中菲行（5609）亦可望同步受惠。

早盤陽明、萬海、中櫃皆一度觸及漲停，股價分別攻上79.7元、96.6元、31.55元，全數封閉4月初的關稅上路缺口，陽明成交量更突破9萬大張，高居台股人氣第四名；惟上檔反壓同步湧現，盤中股價漲幅紛紛收斂至4.5~6%間震盪；而長榮盤初最高衝上238元、漲幅逾9%，追平2024年12月9日來波段前高，盤中漲幅也收斂至約5.5%。

業界指出，中國對美出口量約占全球貨櫃海運總量的七成，過去一個月累積的貨物將陸續湧入美國各大港口，不僅考驗港口的承載能力，也可能導致船舶大量進入美東、美西港口，須關注是否出現塞港問題。在補貨潮與運價攀升的雙重推動下，海運市場可望迎來新一波成長契機。

法人分析，隨著運價向上，航運股將迎來利多，而物流業者則將受益於貨運量激增，業績成長可期。短期內，美中貿易緩和帶來的紅利效應將持續發酵，相關供應鏈業者可望迎來業績提升契機。

台驊總經理顏益財表示，美國對中國進口商品的依賴程度極高，先前因川普政府實施高關稅，美國大型通路商一度面臨缺貨危機。如今隨著美中關稅戰暫時休兵90天，市場即將迎來傳統銷售旺季，勢必掀起大規模補貨潮，進一步帶動物流與航運市場升溫。

關稅 陽明海運

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