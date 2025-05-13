金控4月獲利九年同期低點 富邦前四月EPS 3.31元居冠

上市金控4月獲利全數出爐，受4月川普對等關稅衝擊全球股債匯市影響，整體金控4月合計獲利186.3億元，為近九年同期新低，累計前四月整體金控稅後純益1,622.4億元，年減約23%。其中，富邦金（2881）累計前四月每股純益（EPS）3.31元，國泰金（2882）累計EPS 2.28元分居冠亞軍。

3月台股崩跌逾2,000點，4月川普關稅戰更是嚴重衝擊資本市場，擁有龐大海外債券部位的壽險公司蒙受匯損與資產評價損失等多重衝擊，淪為重災區，九家旗下有壽險子公司的金控，僅凱基金一家其子壽險4月單月未虧損，新光金則是虧損持續擴大，整體金控4月單月合計僅賺186.3億元，比前月腰斬、去年同期衰退65%，為2017年以來的同月新低，累計前四月整體稅後純益1,622.4億元，年減23%。

圖／經濟日報提供

富邦金4月自結稅後純益41.7億，主要反映連結稅制所得稅利益24.9億元，抵銷子壽險虧損，但單月獲利仍較前月減62%，累計前四月稅後純益452.8億元，年增4.3%，EPS為3.31元。富邦人壽4月由盈轉虧24.1億元。

國泰金4月稅後純益12.9億元，月減86.9%，累計稅後純益達334.1億元，年減34.4%，EPS為2.28元。除國泰人壽因匯率強升由盈轉虧外，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益均續創歷史新高。

國泰人壽4月轉虧、稅後淨損25.7億元，累計稅後純益156.7億元，年減55.4%。單月獲利下滑，主要反映新台幣匯率4月強升3.6%，致避險成本較高。

凱基金控4月自結稅後純益5.18億元，月減67%，前四月累計稅後純益92.24億元，年減13.3%，EPS 0.55元。凱基人壽4月稅後純益4.31億元，月減六成多，但是金控子壽險中唯一4月有獲利，累計前四月稅後純益66.07億元。新光金4月稅後淨損38.5億元，累計前四月合併稅後淨損163.8億元，每股稅後淨損0.93元。新壽4月稅後淨損38.1億元，累計前四月淨損148.6億元。