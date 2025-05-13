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汎德4月營收年增35.6% 和泰4月合併營收年增3.1%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市受到調降關稅、貨物稅議題造成緩購，再加上股市下跌影響購車能力，除了進口車商汎德永業（2247）成長外，其餘各家車廠營收普遍持平或衰退。

以進口為主的汎德永業4月營收50.9億元，年增達35.6%，前四月累計營收182.37億元則較去年同期成長5.9%。主要是BMW新車大量抵港，包含X1、X2、X3 及1系列、2系列，以及熱門電動車iX2與iX1交車數均創下佳績，加上Porsche重磅純電車款MacanEV，高單價跑車911車系，熱門休旅車Cayenne Coupe新車到港情況良好所致。

龍頭車廠和泰車4月合併營收229.39億元，年增3.19%，前四月合併營收943.97億，年增3.1%，累計合併營收創歷史新高，主要是大陸子公司及長源銷售台數成長，致合併營收增加。

另外，裕隆4月營收56億元年減27.4%，前四月營收234.75億元，年減17.2%。中華車4月營收29.75億元，年減26.4%，累計營收109.25億元，年減33%。裕日車單月營收11.78億元，年減32%，前四月營收57.3億元，年減38.6%。三陽4月營收57.6億元，年減2.7%，累計營收208.5億元，年減7%。

永業 營收

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