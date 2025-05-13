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藥華藥 第1季EPS 3.8元
藥華藥（6446）昨（12）日召開法說會指出，今年首季營收、本業獲利及淨利等三項財務指標都創歷史新高紀錄。
藥華藥首季稅後純益12.6億元，季增2%、年增2.8倍，每股純益3.8元。
藥華藥表示， 第1季營收32.57億元，年增97%，並連續第八季刷新歷史新高，反映核心產品 Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）在全球市場的穩健拓展與快速成長動能。
在營運效率方面，第1季營業費用僅年增24%，遠低於營收成長幅度。
本業獲利達11.1億元，季增104.1%；淨利則達12.6億元，季增2.23%，年增282.4%。三項關鍵財務指標均創歷史新高，顯示公司在推動全球擴張的同時，亦成功兼顧獲利成長與資源運用效率。
藥華藥指出，在全球市場布局、核心產品推廣與營運體質強化下，藥華藥已展現強勁成長力與財務表現。
藥華藥表示，一年多前美國原行銷團隊提出大規模擴充行銷團隊計畫，以促進銷售成長。當時總部認為時機尚未完全成熟，未批准計畫。
在新的美國領導團隊帶領下，行銷策略進行適度調整並加強專業訓練，結果顯示新醫師開立Ropeg處方的數量及用藥患者人數持續加速，效率顯著提升，帶動營收年增65%的佳績，總部後來同意大規模擴充行銷團隊，要求今年在第1季完成，進而加速業務成長。
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