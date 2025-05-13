統一營收衝出最強4月 業內外皆美 年增7.3% 達562億元

統一企業昨（12）日公布4月營收達562億元，年增7.3%，創歷史同期新高，累計今年前四月營收達2,254.7億元，年增6.8%。

統一（1216）轉投資統一超昨天也公布4月合併營收達285.2億元，年增6.3%，也是同期新高；統一超累計今年前四月營收達1,131.6億元，年增4.8%。

統一集團除超商、量販店、超市、藥妝店等經營領域，去年也強化電商布局，往建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。受惠於轉投資統一中控、統一超及統一實與其他流通事業挹注，帶動統一4月營收創下歷史同期新高。

統一指出，台灣統一本業穩定增長。而統一中控食品及飲品保持穩健增長，茄皇、茶、海之言等品項均表現亮眼，公司深耕品牌價值營銷、重視保持通路庫存健康水位，持續投資於產品力、渠道拓展和數位化能力提升，今年業績成長可期。

統一超表示，4月適逢清明連假、澎湖花火節等節令活動，加上歡慶Par K* Avenue開幕一周年，換季體感需求升溫與媽祖遶境活動等帶動人流，串聯線上線下多元銷售管道，提升來客與業績動能。在轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一精工、悠旅生活（星巴克）、統一速達等表現亮眼，持續挹注整體營收成長。

展望5月，統一超表示，台灣7-ELEVEN整合線上線下，深耕7-ELEVEN i預購、i划算、賣貨便、iOPEN Mall等線上平台，掌握母親節、報稅季、白沙屯媽祖進香、端午連假等商機，並針對高溫炎熱、潮濕梅雨的換季體感，擴大冷飲、冰品、清爽鮮食與當季水果選品提供多元商品選擇，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。

統一實日前已公布4月營收達43.9億元，年增20.8%，同創歷史同期新高，累計今年前四月營收達158.5億元， 年增21.8％。統一實表示，營收表現亮眼，主要受惠於飲料包裝外部客戶整體訂單增加，以及鐵產品銷量及價格明顯提升。