華航4月合併營收年增8% 星宇航4月營收年增35%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）、星宇航空昨（12）日公布4月營收，都呈現淡月不淡，並寫下歷年最強4月營收；星宇航空更創單月次高紀錄，顯示出國的旅運需求相當熱絡。

華航集團4月合併營收達179.02億元，創同期新高，年增8.02%；其中，客運收入106.3億元，月增.57%，年增0.71%，也是同期最佳表現。今年前四月營收705.48億元，年增8.18%。

華航指出，旅運需求旺盛，持續擴大航網布局， 5月28日台北（桃園）-石垣島復飛；看好南台灣市場，高雄-東京成田5月起增至每日二班後，訂位量穩定增加，6月已接近八成；5月31日起高雄往返沖繩增為每周六班，回程晚班華航獨飛。6月是北美及歐洲旅遊旺季，洛杉磯、安大略、紐約及西雅圖預估載客率皆有八成五以上。

星宇航空4月總營收35.97億元，年增35%；累計今年前四月營收147.92億元，年增39%，單月及累計皆創同期新高。其中，4月客運營收29.02億元，年增25%。貨運4月營收3.78億元，年增85%。

長榮航太第1季營收41.9億元，年增13.29%，昨天也公布第1季稅後純益達5.58億元，年增9.61%，每股純益1.49元。考量到長期訂單需求，長榮航太與歐洲空中巴士簽署合作合約，成為空中巴士在機體組件的一階供應商。長榮航太昨天董事會並決議通過斥資4.84億元擴建新廠房，自地委建方式由長友營造承攬興建製造廠二期廠房。

營收 長榮航

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