中租前四月純益72億 EPS 4.32元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

中租控股（5871）昨（12）日公告4月營收、獲利，由於3月有中國大陸稅務返還利益入帳墊高基期，因此中租控股4月營收、獲利均較前月下滑，累計前四月營收330億元，年減2%，累計前四月稅後純益72.5億元，年減7%，累計每股稅後純益（EPS）為4.32元。

中租控股昨天公告，今年4月自結合併營收為新台幣82.7億元，月減約4.5%，累計前四月累計營收為新台幣330億元，年減2%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區累計營收分別較去年同期減少4%、3%，東協地區營收則是年增9% 。

中租控股自結4月單月合併稅後純益新台幣17.5億元，與前月相較獲利月減21%，主要因為3月有業外受惠中國大陸地區稅務利益入帳，墊高基期。

中租控股日前董事會決議分派去年盈餘每股配發6.3元股利，其中現金股息每股6.1元，股票股利0.2元。

台幣 東協

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