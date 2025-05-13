中租前四月純益72億 EPS 4.32元
中租控股（5871）昨（12）日公告4月營收、獲利，由於3月有中國大陸稅務返還利益入帳墊高基期，因此中租控股4月營收、獲利均較前月下滑，累計前四月營收330億元，年減2%，累計前四月稅後純益72.5億元，年減7%，累計每股稅後純益（EPS）為4.32元。
中租控股昨天公告，今年4月自結合併營收為新台幣82.7億元，月減約4.5%，累計前四月累計營收為新台幣330億元，年減2%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區累計營收分別較去年同期減少4%、3%，東協地區營收則是年增9% 。
中租控股自結4月單月合併稅後純益新台幣17.5億元，與前月相較獲利月減21%，主要因為3月有業外受惠中國大陸地區稅務利益入帳，墊高基期。
中租控股日前董事會決議分派去年盈餘每股配發6.3元股利，其中現金股息每股6.1元，股票股利0.2元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言