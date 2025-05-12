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凱基金控前四月每股賺0.55元 金控子壽險中唯一4月有賺

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

凱基金控（2883）4月自結稅後純益5.18億元，月減67%，前四月累計稅後純益92.24億元，年減13.3%，累計每股稅後純益（EPS）0.55元。

由於全球市場4月受川普關稅戰衝擊震盪加劇，台股交易量能萎縮，凱基金旗下子公司4月營運也承受壓力，但凱基人壽秉持穩健投資策略，4月稅後純益4.31億元，是金控旗下壽險子公司中唯一4月有獲利、沒有出現虧損的，表現相對穩健。

凱基金控旗下凱基銀行則是4月單月與累計前四月獲利，分別較前月、去年同期呈現雙位數成長，在凱基金四大子公司中表現最為亮麗，凱基銀行4月單月稅後純益5.68億元，月增19%，累計前四月稅後純益22.75億元，較去年同期成長13%。

凱基人壽4月獲利較前月大減，主因市場波動劇烈，未能積極實現資本利得挹注，而4月台幣升值導致產生匯兌損失，但因凱基人壽採行實施外匯價格變動準備金新制，得以大幅減緩相關影響，因此4月單月沒有如其他金控子壽險出現虧損，單月獲利雖月減六成多，但累計前四稅後純益66.07億元，年減6.2%，仍屬相對穩健表現。

凱基證券4月獲利2.42億元，較前月腰斬，累計前四月稅後純益20.85億元，年減逾39%，中華開發資本受4月資本市場波動影響投資部位評價，4月單月稅後淨損1.42億元，累計稅後淨損1.59億元。

凱基金 凱基銀行

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