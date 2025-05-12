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榮運財報／首季稅後純益9.19億元、年增61.5% 未來營運「審慎樂觀」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

榮運（2607）公布第1季財報，營收為46.25億元，年增率3.12%，稅後純益9.19億元，年增率61.5%，每股盈餘0.86元。受惠於海運市場好轉，榮運的獲利也跟著攀升，對未來營運維持「審慎樂觀」，有信心於變動的經濟環境中展現營運韌性提升全年營收。

榮運的董事會日前已經通過辦理現金減資，減資幅度為50%，減資金額53.36億元，銷除股份約5.336億股，每股將退還股東現金新台幣5元，減資後實收資本額53.366億元，於股東會通過後，有助於下半年EPS表現。

榮運將秉持專業運輸與倉儲整合的營運核心，持續強化供應鏈上下游整合， 結合船舶運輸、轉運、內陸櫃廠與多功能物流倉儲，提供客戶端到端、一站式的整體服務。內陸運輸業務方面，積極爭取國內大型進出口客戶與標案，並與大型賣場合作複合型運輸計畫。子公司長榮物流預計下月於大園物流園區成立「亞洲區國際物流中心」，定位為跨境貨物轉運與配送樞紐。

減資 營收 股東會

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榮運看展望 審慎樂觀

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