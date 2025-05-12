中傑財報／第1季每股純益1.27元
製鞋大廠中傑-KY（6965）董事會12日通過第1季合併財報，合併營收61.08億元、年增17%，合併營業毛利7.95億元，稅後純益1.84億元，每股稅後純益1.27元。
中傑4月合併營收17.57億元、年減16.6%，累計前四月合併營收78.65億元、年增7.3%。
中傑為New Balance全球三大供應商之一，1983年發跡於台中大雅，深耕製鞋領域40餘年，專業製造世界一流品牌運動鞋、皮鞋和休閒鞋等鞋品，生產基地分布於亞洲地區，包括越南、中國大陸各地。
合作客戶除了New Balance，還包括ANTA、LI-NING、Columbia、Clarks、lululemon等。其中，New Balance去年占整體營收比重約55%、ANTA占11%、LI-NING約9%。
中傑原以中國大陸及越南為主要生產基地，但因應客戶需求及分散風險，去年開始在印度、印尼規劃新的生產基地，預期四個生產基地的產能，可滿足到2028年的產能需求，並挑戰1億雙的產能目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言