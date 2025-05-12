大同財報／第1季EPS 0.14元 獲利因高基期下滑

大同公司（2371）12日公布最新營運成果。公司公告首季財務報告，單季歸屬於母公司業主淨利為3.05億元，季減96.05%，年減52.49%，獲利呈現明顯下滑，每股盈餘0.14元。

大同說明，首季獲利下滑主要係受比較基期較高影響所致。回顧比較期間，去年第1季因有台電冬山超高壓變電所儲能系統案大筆收入認列，而去年第４季則有台北市中正區復南段土地及建物（復南廠）開發案之資產處分利益挹注，這兩項一次性因素均大幅墊高了比較基數，導致今年首季獲利年、季變動幅度較大。

儘管單季獲利數字回落，但若聚焦核心本業，表現依然穩健。受惠於高毛利的電力事業群出貨比重提升，第1季合併毛利率達到18.4%，不僅優於去年同期的17.3%，更逆勢創下近一年來單季新高，顯示核心事業的獲利能力有所增強。公司也強調，本業電力事業持續成長，對全年度營運表現維持正向看法。

營運方面，大同近期展現強勁動能。同步公布的4月合併營收達42.9億元，繳出月增8.73%、年增10%的雙成長佳績，此數字不僅創下近7年來同期新高紀錄，也近10個月高點。亮眼的4月表現，更一舉帶動今年前4月累計合併營收達到148.3億元，年增率成功由負轉正，小幅成長近1%，顯示營運已重回成長軌道。公司透露，目前整體在手訂單總額仍穩健維持在超過210億元的高檔水準。

法人從大同各事業群細部分析，作為營運主引擎的電力事業群無疑是最大功臣。4月份毛利率維持年、月雙增，累計前4月營收年成長已超過一成。旗下重電事業表現尤其突出，年增率達近五成。馬達事業、節能空調事業亦受惠市場需求，營收同步維持年增長。

展望未來，大同表示將持續以電力事業為核心，鞏固內需並強化海外布局，加上資產開發案挹注，奠定長期營運根基。