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藥華藥法說會／首季獲利12.6億元、年增2.8倍 奠定大規模擴編基石

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）公布今年首季稅後淨利12.6億元，較上季微增2%、較去年同期大增2.8倍，每股稅後純益（EPS）3.8元。藥華藥12日召開法說會說明，首季包括營收、本業獲利及淨利三項財務指標都創歷史新高。

藥華藥表示， 第1季營收達32.57億元，較去年同期大幅成長97%，並連續第八季刷新歷史新高，反映核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）在全球市場的穩健拓展與快速成長動能。本季營收亦較上季成長6.4%，展現穩定成長趨勢。

在營運效率方面，藥華藥第1季營業費用僅年增24%，遠低於營收成長幅度，體現良好的營運槓桿；本業獲利達11.1億元，季增104.1%，較去年同期增加10.9億元；淨利則達12.6億元，季增2.23%，年增達282.4%。三項關鍵財務指標均創歷史新高，顯示公司在推動全球擴張的同時，亦成功兼顧獲利成長與資源運用效率。

藥華藥第1季EPS達3.8元，進一步突顯藥華藥在全球市場布局、核心產品推廣與營運體質強化下，所展現的強勁成長力與財務表現，奠定大規模擴編的基石。

藥華藥表示，回顧一年多前，美國原行銷團隊提出大規模擴充行銷團隊的計畫，以促進銷售成長。然而，當時總部領導團隊認為時機尚未完全成熟，未批准該計畫。在新美國領導團隊的帶領下，行銷策略僅進行了適度調整並加強了團隊的專業訓練，結果顯示新醫師開立Ropeg處方的數量及用藥患者人數持續加速，效率顯著提升，公司成功實現了營收年增約65%的亮眼成長。總部領導團隊最終同意進行原擬訂計畫中的大規模擴充行銷團隊，並要求在第1季完成，這將進一步加速業務成長。

根據擴充計畫，行銷團隊將增長65%，此次擴展是由原ZS團隊規劃，並結合AGM顧問團（由前McKinsey & Company的專業人士組成），該團隊全心投入，提供完善的時程與及時的專業協助，計畫已接近完成。隨著團隊實力的提升，公司有信心將市場行銷推向新高峰。

在日本市場方面，隨著行銷持續擴展，總部領導團隊近日也同意將行銷團隊擴大61%，以實現病人數倍增的目標。這一策略將進一步加強藥華藥在全球市場的競爭力，並為未來業務增長奠定堅實基礎。隨著擴展計畫的順利實施，將能夠擴大市場覆蓋範圍，滿足日益增長的客戶需求，並推動營收的穩步增長。公司對此計畫的成功充滿信心，期待在未來幾個季度達成新的里程碑。

營收 藥華藥

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