愛山林財報／首季每股賺0.1元 今年來獵地不停手
愛山林建設（2540）12日公布首季營收達21.25億元，較去年同期23.29億元減少約8.8%，營業毛利為3.88億元，毛利率約18.3%，營業利益0.82億元、較去年同期9.25億元驟減91.1%，稅後純益約達0.62億元、較去年同期6億元年減約90%，每股純益約0.1元、低於去年同期的1.53元。
愛山林董事會今日同步通過台北市土地合建案，惟公司表示，因全案尚未完成簽約，將待簽約完成後對外公告。
今年以來愛山林建設獵地不停手，至今據已公告訊息，已拿下八筆土地開發案，包括新北市土城柑林段合建案、面積約達4,094.48坪，建方分回45%；高雄市1.94萬坪土地，愛山林占三分之一；新竹縣新豐鄉1141地號約1,210.027坪地、1134地號約2,182.692坪地；建方均分回73.8%；「台電CR-1都更案」，愛山林建設、宏匯集團合組「山林匯集團」專案公司拿下。
台北市中正區「中正紀念堂（捷四）土地開發案」，愛山林建設、宏匯集團各占一半；基隆「深澳段」830、835地號等兩筆土地約1,345.16坪；基隆市中正區調和土地，以及今日台北市土地合建案。
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