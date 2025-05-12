信義法說會／首季每股賺0.12元 市場需約一至兩季消化利空

信義房屋（9940）12日舉行今年第1季法說會，信義房屋表示，自2024年9月央行祭出第七波信用管制政策，加大銀行核貸難度，房市買氣觀望氛圍濃厚，成交件數明顯減少，加上作業天數減少等影響，以致第1季合併營收為22.13億元、年減約30%。

信義房屋表示，今年第1季銀行住宅相關不動產貸款水位管控已見成效，因此信用管制政策未再加大力度，貸款環境壓力趨緩，但信用管制的基調仍維持，以致第1季營收並未明顯好轉。

今年第1季信義房屋合併營收為22.13億元，稅後純益達9,074萬元，每股純益（EPS）0.12元。

信義房屋指出，雖然信義房屋仲介及代銷營收較去年同期回落，占比合併營收也降至83.87%，但日本信義及以商仲為主的信義全球資產在第1季營收分別成長25.69%及92.80%；大陸信義相較去年同期也有所增長。

信義房屋表示，信義仲介分店在信用管制政策的發酵下，客戶購售屋意願相對趨緩，未來將持續深化對客戶需求的掌握與回應力，提供專業服務，提升客戶購屋體驗與信賴感。而信義代銷方面，則持續聚焦於區位佳、總價合理且市場接受度高的預售案，透過精準選案強化產品競爭力與價值創造潛力。

信義房屋分析，在央行選擇性信用管制政策下，再遇美國對等關稅等議題牽動，以及新台幣匯率短期快速升值，金融市場動盪，短期房市買氣難免出現觀望氛圍，過往經驗倘若外在事件發展逐漸穩定，則不動產市場約一至兩季就可消化利空，房市回歸到基本面，至於新台幣升值有利於國內不動產的保值效果，但長期仍要觀察產業適應與調整狀況。