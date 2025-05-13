美食第1季EPS 1.18元 鳳凰0.52元

觀光股美食-KY（2723）、鳳凰昨（12）日公告第1季財報，美食-KY單季營收48.32億元，年增4.2%，稅後純益2.11億元，年增31.1%，每股純益1.18元，創近六季以來新高。

鳳凰第1季合併營收約7.17億元、年增20.1%，營業利益4,671萬元，年減13.5%，稅後純益4,185萬元，年減45%，每純益0.52元。

美食-KY首季獲利能力方面，儘管第1季美國市場面臨雞蛋價格頻創新高的成本逆風、以及大陸市場營收衰退的不利影響，合併毛利率持穩在59%以上。美食-KY同時也公告4月合併營收達16.2億元，較去年同期成長4.6%，累計前四月營收來到64.5億元，年增4.2%。

鳳凰說明，第1季遇寒假過年假期，各路線需求暢旺，帶動營收成長，但因釋出庫藏股給同仁認購，導致營業費用增加。另，受國內外政經環境影響，業外收入較去年減少，淨利呈現下滑。