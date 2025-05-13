巨大4月營收年減17.1% 美利達減14.4%

自行車雙雄4月營收都較去年同期衰退，巨大（9921）4月營收57.3億元，年減17.1%；前四個月累計營收225.8億元，年減少1.7%。美利達4月營收25.55億元，年減14.4%，累計前四月營收101.2億元，年增14.4%。

自行車經歷過前兩年庫存去化與市場修正之後，整體市場庫存水位已降低，業界原先預期今年春燕將至，不過在美國總統川普的關稅政策影響下，市場買氣明顯受到影響，客戶端下單相對保守，春燕腳步明顯遲到。

巨大指出，4月營收主要係因代工客戶訂單需求調整，單月營收持平；自有品牌部分因歐美市場銷售需求尚在恢復中；中國內銷因去年同期高基期影響，單月營收小幅衰退。

美利達原本即預期中國大陸市場，因為去年基期高，今年相對保守。