中鋼4月合併營收年減7.5% 靜待景氣回溫
中鋼（2002）昨（12）日公告，4月合併營收302億元、年減7.5%，累計前四月合併營收1134億元、年減10%。中鋼董事長黃建智表示，鋼市目前低調穩定，沒有重大利基，也沒有特別不好的因素，靜待景況緩步回溫。
昨天大陸鞍鋼、本鋼、凌鋼新盤價漲跌互見，主力底材熱軋以平盤為基調，中厚鋼板與線材每公噸漲人民幣50元，另酸洗、冷軋跌人民幣50元，鋼筋、特鋼與矽鋼平盤。
面對鋼市低潮，昨天傳來大陸與美國貿易談判有重大進展，美國對大陸關稅降為30%，大陸對來自美國的商品關稅降為10%，引起鋼界熱議。
中鋼專家說，目前美中貿易談判雙方已釋出善意訊號，並取得初步實質進展，雙邊關係略見緩和，對全球貿易動能帶來一定助益。
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