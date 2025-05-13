中鋼4月合併營收年減7.5% 靜待景氣回溫

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（12）日公告，4月合併營收302億元、年減7.5%，累計前四月合併營收1134億元、年減10%。中鋼董事長黃建智表示，鋼市目前低調穩定，沒有重大利基，也沒有特別不好的因素，靜待景況緩步回溫。

昨天大陸鞍鋼、本鋼、凌鋼新盤價漲跌互見，主力底材熱軋以平盤為基調，中厚鋼板與線材每公噸漲人民幣50元，另酸洗、冷軋跌人民幣50元，鋼筋、特鋼與矽鋼平盤。

面對鋼市低潮，昨天傳來大陸與美國貿易談判有重大進展，美國對大陸關稅降為30%，大陸對來自美國的商品關稅降為10%，引起鋼界熱議。

中鋼專家說，目前美中貿易談判雙方已釋出善意訊號，並取得初步實質進展，雙邊關係略見緩和，對全球貿易動能帶來一定助益。

中鋼 營收 美國

延伸閱讀

中鋼營收／4月302億元、年減7.5% 市場平靜待景氣回溫

中美聯合聲明：雙方暫緩大部分關稅 互相保留加徵10%關稅

財政部數據：今年迄今關稅收入達466億 同比增46.3%

中鋼（2002）獲利縮水還調薪！連13年加薪挨批「寧當員工別是股東」

相關新聞

金控4月獲利九年同期低點 富邦前四月EPS 3.31元居冠

上市金控4月獲利全數出爐，受4月川普對等關稅衝擊全球股債匯市影響，整體金控4月合計獲利186.3億元，為近九年同期新低，...

汎德4月營收年增35.6% 和泰4月合併營收年增3.1%

車市受到調降關稅、貨物稅議題造成緩購，再加上股市下跌影響購車能力，除了進口車商汎德永業（2247

中租前四月純益72億 EPS 4.32元

中租控股昨（12）日公告4月營收、獲利，由於3月有中國大陸稅務返還利益入帳墊高基期，因此中租控股4月營收、獲利均較前月下...

統一營收衝出最強4月 業內外皆美 年增7.3% 達562億元

統一企業昨（12）日公布4月營收達562億元，年增7.3%，創歷史同期新高，累計今年前四月營收達2,254.7億元，年增...

華航4月合併營收年增8% 星宇航4月營收年增35%

華航、星宇航空昨（12）日公布4月營收，都呈現淡月不淡，並寫下歷年最強4月營收；星宇航空更創單月次高紀錄，顯示出國的旅運...

藥華藥 第1季EPS 3.8元

藥華藥昨（12）日召開法說會指出，今年首季營收、本業獲利及淨利等三項財務指標都創歷史新高紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。