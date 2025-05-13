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亞德客總座 李懷文升任

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（12）日公告總經理異動，因應公司營運需要及強化公司治理，董事長王世忠不再兼任總經理，而由集團執行副總經理兼大陸事業群總經理李懷文升任集團總經理，並自即日起生效。

亞德客董事會昨天也通過第1季合併財報，合併營收80.96億元、年增12.3%，合併營業毛利35.74億元，合併稅後純益19.35億元，季增7.4%、年增5.8%，每股稅後純益9.68元，營收、獲利雙雙改寫同期新高。

亞德客4月合併營收34.67億元，月減1.1%、年增11.4%，創歷年同期新高，也是歷年單月次高；累計前四月合併營收115.63億元、年增12.1%，則創歷年同期新高。從應用面來看，4月來自電池產業、汽車及通用機械產業應用出貨較佳。

亞德客稍早指出，5月底已接單尚未出貨金額持續提升，印證公司推測受美國對等關稅政策影響有限，且市場需求已逐步回溫。另一方面，中國政府昨天也釋出多項刺激經濟政策，集團對於2025年營運展望仍持樂觀看法。

展望未來，隨著越來越多客戶對市場需求逐步恢復信心，亞德客目前除日均出貨量已連續五個月增長，氣動產品產能利用率也持穩提升至100%。

營收 財報

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