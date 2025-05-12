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劍麟營收／4月4.42億元 前4月累計達17.25億元、年增2.19％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

劍麟（2228）4月合併營收4.42億元，較去年同期減少0.72％。累計2025年1至4月合併營收為17.25億元，較去年同期成長2.19％。

劍麟表示，受惠全球汽車安全零組件需求持續升溫，尤其旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、氣簾充氣殼體、預縮式安全帶精密導管等主力產品，持續獲得主要Tier 1客戶穩定訂單拉貨動能，不僅帶動整體產能利用率優化，並持續推升前四月汽車事業銷售表現維持高檔水準。

劍麟指出，憑藉集團持續深化高值化車用安全件產品開發設計、設備智能化與工廠智慧化發展，穩固高可靠度、精密度的安全零組件產品量產技術優勢，確保產品符合客戶嚴格要求，並積極與客戶共同合作投入新款車用安全關鍵零組件產品開發，有助於持續創造集團良好營運成長動能。

展望2025年第2季，劍麟積極深化汽車事業主要客戶業務合作，以及持續採取高值化車用安全件產品開發設計，有助於堆疊良好接單表現，帶動目前集團整體在手訂單站穩良好水準。

劍麟

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