長虹 Q1每股賺0.87元

營建族群長虹（5534）、華建、潤隆等昨（12）日公告首季財報，長虹第1季稅後純益2.53億元，年增191.1%，每股純益（EPS）0.87元。

長虹指出，今年預計有三大案可完工交屋，合計完工量約110億元，包括100%完銷的「松德長虹」、已售九成的「長虹天韻」、已售七成以上的「長虹雲創」。

長虹指出，目前手握約22筆個案，儲備案量達1,500億元，其中住宅、商辦各占約五成，未來動能無虞。

華建第1季稅後純益1,761.1萬元，年減90％，每股純益0.02元，華建為每季配息，董事會決議，不分派2025年第1季股利。

潤隆第1季稅後虧損1.49億元，每股淨損0.15元。潤隆今年首季無建案完工交屋，因此虧損，不過今年預計有四筆個案可完工交屋，包括新北市「景安文匯」、台北市「信義富境」等，合計完工量約337.11億元，2026年完工量約201.66億元。