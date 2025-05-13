華城 4月營收大增44%
華城（1519）、士電昨（12）日公告4月營收，華城單月營收21.1億元，年增44%；累計前四月營收65.3億元，年增45%，單月、累計雙創同期新高紀錄。士電4月營收25.6億元，年減13%；前四月營收128.6億元，較去年持平。
華城指出，目前在手訂單量滿檔，能見度到2027年-2028年，在市場供不應求的狀況下，接單策略朝向挑選高毛利率、核心客戶的訂單。產能方面，華城表示，持續擴充產能中，為未來的訂單做準備 ，其中三廠預計今年底可完成試車，最快2026年可出貨，整體而言，預估2025年、2026年的年產能都可年增加30%-40%左右。
華城為國內變壓器外銷大廠，針對關稅戰，華城先前指出，外銷團隊已於去年底川普總統上任時，即啟動新接訂單合約加入售價含關稅變動吸收條款，對於先前已接訂單也同步積極與顧客進行友好協商轉嫁或部分分擔以降低政策影響。
士電積極擴充大型變壓器產能，士電先前指出，今年第2季新廠規劃正式生產，大型變壓器產能可提升30%，因應台電、民間綠能及外銷市場所需。
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