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大同4月營收近10個月高點 首季每股盈餘0.14元

中央社／ 台北12日電

大同公司今天公布4月合併營收新台幣42.9億元，創近7年同期新高，為近10個月高點，月增8.73%、年增10%，帶動今年前4月營收年增幅轉正，成長近1%至148.3億元；第1季歸屬於母公司淨利3.05億元，每股盈餘0.14元。

大同說明，在手訂單持續維持逾210億元，受惠於電力事業群表現亮眼，電子代工事業群設計代工機種出貨大增。

大同今天同時公告第1季財務報告，在核心事業電力事業群出貨比重提升下，毛利率18.4%，改寫近1年來新高；歸屬於母公司淨利3.05億元，每股盈餘0.14元。

大同說明，核心事業電力事業群4月毛利率維持年、月雙增，累計營收年成長超過1成，旗下重電事業單月及累計營收較去年同期大幅成長近5成。

大同馬達事業除單月及累計營收年增率皆逾1成外，澳洲既有礦業用馬達持續接獲訂單與出貨，近期更取得澳洲隧道排煙馬達專案，加上受到美國川普關稅因素影響，美國客戶對中、小馬達積極拉貨，建立儲備庫存，看好營收進一步向上攀升，後續會持續關注政策變化。

大同節能空調事業在企業對高效節能空調系統升級需求不斷湧入下，單月及累計營收年成長率也上升，隨著即將到來的夏季空調旺季以及大型公共工程陸續開展，預計將帶動節能空調系統工程的需求提升。

大同在中東阿曼投資公司Voltamp Power近日特地來台與重電事業進行深度技術交流，雙方針對變壓器已有多項合作實績，在大同核心技術支援下，創下中東電力系統新里程碑，開啟阿曼與中東各國電網串聯可能與商機，在這次交流當中，雙方討論將在電網強韌及新能源等計畫朝向鄰國布局。

大同將持續重點發展電力事業，著重鞏固內需、強化海外多國市場，降低國際不確定因素衝擊，加上資產建案陸續完工，有助奠定未來營運根基。

大同 營收

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