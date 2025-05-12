星宇營收／4月35.97億元 年增率35%

星宇航空（2646）2025年4月總營收為35.97億元，年增率35%，1~4月累計總營收達147.92億元，年增率39%，單月及累計皆創同期歷史新高。

其中，4月客運營收29.02億元，年增25%。貨運方面，4月貨運營收為3.78億元，年增85%。受美國最新關稅政策影響，自5月2日起，小額包裹取消免徵關稅優惠，影響電商出貨需求。然而，因電子產品部分關稅緩徵，晶圓等電子貨源仍可維持穩定出貨，輔以本月起進入鮮果產季，有助支撐短線艙位需求。星宇航空將審慎觀察相關政策變化與市場動態，配合調整客貨運發展策略。

星宇航空持續拓展新興市場，繼4月18日甫開闢台北/台中-神戶航線，更於5月7日開賣台北-宮古島市（下地島）航線，距離沖繩本島僅一小時航程的宮古島，因擁有晶瑩剔透的蔚藍海水與絕美白沙灘，被譽為「東亞的馬爾地夫」，甫開賣就受到廣大市場迴響。台北-宮古島市（下地島）航線規劃8月22日正式開航，每周營運兩班。該航線為星宇航空第12個日本航點，使每周飛往日本的航班數提升至103班，占總航班數逾四成，進一步強化日本航網布局，鞏固東北亞區域市場的競爭優勢。此外，星宇航空同步擴張長程航線，將於6月2日開航台北-加州安大略航線，初期每周營運四班，深化北美市場布局，拓展跨洲航網版圖。

除新開航線，台北-福岡航線自5月底起至8月暑期旺季期間，將放大機型採用A330neo廣體客機執飛，以提供更充足的運能。台中出發部分，高松航線於夏季班表由3班增為每周5班，沖繩由4班增為每周6班，神戶則為每日一班直飛，透過多元航點與密集航班的靈活配置，為中南部旅客打造更便捷多樣的日本旅遊選擇。