東哥遊艇財報／首季獲利0.59億元、年減88.9% 每股0.63元

豪華遊艇製造商東哥（8478）12日公布今年第1季財報，單季稅後純益0.59億元，年減88.9%，每股純益為0.63元。展望前景，該公司指出，短期正面臨轉型陣痛，將持續關注國際經貿政策走向及市場動態，適時採取相應措施，因應潛在挑戰。

東哥表示，今年第1季因仍在銷售通路策略轉型調整期，使得營收表現受到影響，單季為9.46億元，較去年同期的18.2億元，減少48%。主要是面對疫後全球經濟景氣動盪，針對競爭多且價格敏感度較高的中小型船款市場，採取更靈活的定價策略，並協助代理商推展相關銷售活動。

同時，為強化未來營運效能，投入多元通路的前期建置，包含仲介銷售訓練、舉辦行銷活動等，因此使得上季營業費用增加、造成獲利減少。但隨著非經常性的推廣活動減少，並更有效率進行控管，預期未來的營業費用將見顯著樽節。

依據該公司公布獲利數據，第1季稅後純益為0.59億元，相較去年同期的5.34億元，年減88.9%，每股純益為0.63元。

東哥並指出，儘管美國關稅及經貿政策引發全球經濟環境高度不確定性，高端豪華遊艇市場的消費族群及產業特性使其展現較強的抗風險能力。

但該公司正處於自身通路調整階段，短期內面臨轉型陣痛，將持續關注國際經貿政策走向及市場動態，適時採取相應措施、靈活調整營運策略，因應潛在挑戰。

至於長期發展策略仍以「強化品牌優勢」為核心，透過提升產品競爭力、優化銷售通路及深化客戶服務，進一步增強營運韌性，以期在變動的市場中保持領先地位。