統一超營收／4月285.2億元、年增6.3% 創歷年同期新高

統一超（2912）12日公布4月營收285.21億元，年增6.3%，創下歷年同期新高，今年累計營收1,131.6億元，年增4.88%。

統一超表示，4月適逢清明連假、澎湖花火節、世界地球日、國際珍奶日等節令活動，加上歡慶Par K* Avenue開幕一周年，換季體感需求升溫與媽祖遶境活動等帶動人流，串聯線上線下多元銷售管道，提升來客與業績動能；轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一精工、悠旅生活（星巴克）、統一速達表現亮眼，持續挹注整體營收成長。

會員經濟持續升溫，台灣7-ELEVEN藉由點數、支付搭配全店促銷活動、OPENPOINT行動隨時取等行銷工具，提供1,850萬會員便利消費體驗，把握世界地球日、黑色情人節、連假開工，強化CITY系列、飲料、零食等商品銷售，有效提升會員貢獻金額持續穩定成長；OPEN! PRIMA會員訂閱制上線5天即破萬名會員加入、以專屬會員優惠和加速累點機制持續深耕會員生活便利服務，讓回饋更有感，更於OPENPOINT APP推出點數投籤抽球賽等活動，持續放大OPENPOINT點數效益。

天氣逐漸轉熱，7-ELEVEN提早布局換季體感商機，持續強化鮮食及多元結構商品布局，輕食便當、鮮食麵、沙拉、蔬果表現亮眼，包括Ohlala品牌新品「半熟玉子卡波納拉義大利麵」、極饗涼麵系列與「莎拉沐Salad Mood」沙拉；Simple Fit品牌亦攜手世界冠軍MVP陳傑憲，代言多款結合蛋白質與多彩蔬菜的便當、沙拉新品，更率通路之先上架日本熱銷雞肉、豆腐、鱈魚蛋白棒，為外食族提供營養便利的均衡選擇。台灣7-ELEVEN積極深耕農金商機，藉由門市串聯線上平台7-ELEVEN「i預購」、「i划算」擴大產地蔬果直送，更相繼導入農村好物、在地農會產品等豐富商品結構，持續滿足消費者需求，同時受惠氣溫升高與檔期優惠活動，帶動鮮食整體成長近一成。

CITY CAFE主打濃萃、厚乳系列飲品，滿足不同咖啡嗜好需求，延續濃茶拿鐵熱潮帶動年輕客層，CITY PRIMA精品咖啡突破6,900店主打高品質好咖啡，多元品牌經營滿足現調咖啡市場。CITY TEA現萃茶更已成為突破十億元的自有品牌，全新推出「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」兩款新品，還能加點香草奶蓋、珍珠等客製需求，提升商品多元化與消費者回購率，帶動茶類別成長6成，整體CITY系列相關業績成長逾一成。

四月適逢清明連假，返鄉掃墓及家族出遊需求帶動門市來客，進一步推升泡麵、零食等一般食品業績成長近一成；7-ELEVEN同時結合話題IP操作，全店精品跨界推出「HUNTER x 三麗鷗」聯名商品，在包裝設計與實用機能上兼具吸引力，成功吸引粉絲關注與收藏，帶動IP相關商品成長四成。

時序邁入5月立夏，台灣7-ELEVEN整合線上線下，深耕7-ELEVEN i預購、i划算、賣貨便、iOPEN Mall等線上平台，掌握母親節、報稅季、白沙屯媽祖進香、端午連假等商機，並針對高溫炎熱、潮濕梅雨的換季體感，擴大冷飲、冰品、清爽鮮食與當季水果選品提供多元商品選擇，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。