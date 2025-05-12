美食財報／首季獲利年增三成 EPS 1.18元創五季來新高

美食-KY（2723）12日公告第1季財報，單季營收48.32億元，年增4%，稅後純益2.11億元，年增31.52%，每股純益1.18元，創近五季以來新高。

美食首季財報主要受惠美國市場表現，以營收來看，該區單季營收來到22億元，年增17%，連續13個季度繳出雙位數的年增率，占合併營收比重上升至46%。亞洲市場儘管受到總經不利因素及市場飽和影響，營收較去年同期為低，但年減幅度收窄到5%，是七個季度以來最佳，有機會在今年持續改善，重返成長軌道。

獲利能力方面，儘管第1季美國市場面臨雞蛋價格頻創新高的成本逆風、以及大陸市場營收衰退的不利影響，美食仍憑藉品牌定價能力以及嚴控費用，合併毛利率持穩在59%以上。隨著美國蛋價4月已有回落，大陸市場同店營收趨勢也漸改善，有利美食獲利能力提升。

美食同時也公告4月合併營收達16.2億元，較去年同期成長4.6%，累計前四月營收來到64.54億元，年增4.26%。

市場看好，85ºC美國門市的日均來客數持續成長，帶動同店營收穩定增加；去年開始並加快展店腳步，成為業績動能，2025年美國開店目標上看雙位數，