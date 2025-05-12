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華航營收／4月179.02億元 寫下歷年同期最強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航集團4月份合併營業收入為179.02億元，寫下歷年最強4月。圖／中華航空提供
華航集團4月份合併營業收入為179.02億元，寫下歷年最強4月。圖／中華航空提供

華航（2610）集團4月份合併營業收入為179.02億元，寫下歷年最強4月，較去年同期增加13.29億元，增幅8.02%。其中，客運收入106.3億元，較上月增加6.57%，較去年同期增加0.71%，亦繳出歷年最佳4月成績。

旅運需求持續旺盛，4月份載客率最高航點包括檳城、阿姆斯特丹及成都等，皆達9成以上。5月28日台北(桃園)-石垣島復飛；同時看好南台灣市場，高雄-東京成田5月起增至每日 2 班後，訂位量穩定增加，6月份已接近8成；5月31日起高雄往返沖繩增為每周六班，回程晚班華航獨飛。6月是北美及歐洲旅遊旺季，洛杉磯、安大略、紐約及西雅圖預估載客率皆有8成5以上。

華航線上旅展現正展開，台灣出發不限艙等全航線最低77折起，5月底前至華航網站購買任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄即可參加抽獎。

貨運方面，4月貨運營收57.62億，較去年同期增加22.52%。受美國關稅政策及取消小額包裹豁免政策影響，整體貨量略有下滑趨勢，華航主動出擊，調整貨運航班規劃，積極爭取急貨運送需求，使得單位收益較上月成長。

華航將持續關注國際貨運市場之變化，適時彈性調整航網配置，並優化貨源組成，以兼顧營收及成本，並努力維持高單位收益，穩固整體貨運營業表現。

營收 華航

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