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八方雲集營收／4月營收年增15.54%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

八方雲集（2753）公告114年4月合併營收為7.05億元，雖較3月的7.58億元月減6.98%，但較去年同期的6.1億元成長15.54%。

今年累計前四個月營收達28.8億元，較去年同期的25.3億元成長13.59%，面對傳統淡季轉變的挑戰下，依舊維持穩健的營收表現。

八方雲集表示，傳統三月至五月都屬於餐飲業的淡季，往年四月營收確實會比三月略降，加上今年四月份美國關稅議題震撼全球經濟市場，對於消費者消費信心與行為都有所影響，但集團合併營收對比去年同期仍維持在15.54%雙位數的成長。

根據台灣經濟發展研究中心委託中央大學做出的消費者信心指數公布顯示，2025年4月台灣消費者信心指數（CCI）降至68.21點，創下近一年新低，且為連續第七個月下滑，關鍵的六項分項指標全面下跌，反映出消費者對未來景氣、就業與投資的預期都趨於保守，整體消費市場動能呈現收斂狀態。

對於整體第2季的觀察，八方雲集指出，五月是台灣重要的報稅季節，對於餐飲民生消費行為會趨於保守，加上地緣政治的戰爭風險等挑戰下，會更審慎看待餐飲市場消費變化，目前已規劃在第2季推出全新風味新品，並且今年將維持友善親民的不漲價政策，搭配靈活便利的線上點餐系統導入，全力穩住淡季基本盤，務求全年營運維持雙位數成長目標。

營收

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