國泰金前四月每股賺2.28元 銀行、產險及投信累計獲利續創新高

國泰金控（2882）12日公布4月稅後純益12.9億元，累計稅後純益達334.1億元，每股稅後純益（EPS）為2.28元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益，續創歷史新高。

國泰人壽4月稅後淨損25.7億元，累計稅後純益156.7億元。單月獲利下滑，主要反映新台幣匯率4月強升3.6%，致避險成本較高。今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。

4月初川普公布對等關稅內容超出市場預期，引發金融市場劇烈動盪，美元指數則跌破100價位，創近三年來低位，並推升非美貨幣表現，台幣兌美元單月大幅升值3.6%，致避險成本提高，但影響可控。今年以來國泰人壽即已密切關注國際金融形勢變化，機動調整外匯避險策略，包括預先拉高避險比例、調整替代避險配置，以審慎因應外匯波動風險，截至4月外匯價格變動準備金累積餘額仍逾300億元。

在資本方面，4月淨值比約8%，RBC比率亦遠高法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。面對外在政策及金融環境的高度不確性，國泰人壽將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

國泰世華累計獲利 續創同期新高

國泰世華銀行4月稅後純益37.1億元，累計稅後純益158.9億元，年成長18%。受惠放款動能強健，資金成本控制得宜，推升累計淨利息收入呈雙位數成長。

今年以來保險與基金等財富管理商品銷量佳、信用卡簽帳金額穩定成長，及聯貸收入增加，累計淨手續費收入年成長逾3成。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至4月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1,218%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長 各險獲利穩定成長

國泰產險4月稅後純益1.7億元，累計稅後純益續創同期新高達12.4億元，年成長29％。國泰產險恪守「質量並重」經營理念，聚焦重點商品推動，以分群分險行銷強化績效，簽單保費維持雙位數成長。

商品端搭配數位工具輔助風險管理作業流程，強化風險監控，各險商品損失率維持良好。

受川普關稅影響，近期全球股債市劇烈波動，新台幣兌美元單月升值3.6%，投資團隊將持續關注市場動態審慎布局，以尋求穩健獲利表現並降低投資波動。

國泰證券台股累計經紀市占率 續創同期新高

國泰證券4月稅後純益1.3億元，累計稅後純益10億元，較去年同期減少15%，主要受美國關稅政策不確定性之影響，投資人觀望情緒增加，市場動能趨緩。國泰證券面對市場不確定性升高，仍致力於提供貼近個人需求的證券投資服務給客戶。

截至4月底台股累計經紀市占率達4.30%，創下同期歷史新高。此外，累計複委託成交量較去年同期成長55%，維持市占第一。

展望未來，國泰證券將秉持普惠金融的理念，用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信稅後純益 維持雙位數成長

國泰投信4月稅後純益2.3億元，累計稅後純益9.7億元，年成長26%，總管理資產規模為新台幣2.10兆元，較去年同期成長17%。

4月初川普政府宣布對全球主要國家課徵高額對等關稅，引發金融市場恐慌，台股經歷連續跌停與漲停的動盪，最大跌幅高達16%，美債亦面臨全球投資人拋售，美國10年期公債殖利率最大彈升73個基本點，在股、債、匯市大幅震盪與關稅談判進度未明下，投資人觀望氣氛濃厚，業務推動以鼓勵客戶逢低分批進場及定期定額投資為主，除可降低市場震盪風險外並可掌握低檔進場契機。