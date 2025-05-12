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榮成財報／首季每股虧0.1元 共同總經理松村浩、吳國禎上任

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

榮成（1909）12日公布首季財報，首季稅後虧損1.3億元，稅後每股虧損0.1元。

榮成同步公告共同總經理松村浩、吳國禎今起上任。松村浩原任工紙事業群總經理，接任為榮成國際業務及策略發展總經理；吳國禎原任工紙研發副總經理，新任為工紙事業群總經理。

法人表示，榮成4月本業小虧，虧損擴大主要受台幣月底驟升認列業外潛在匯損所致，4月為大陸工紙傳統需求淡季，行情窄幅震盪，紙廠出貨相對穩定，清明假期後龍頭大廠每噸紙推漲30元，大廠積極去化庫存，庫存水準維持低位，多數紙廠處於產銷平衡。

4月中美關稅戰升溫，大陸出口承壓，間接影響出口商品包裝需求，但同時在內需刺激政策持續推動下，內需包裝需求增加抵銷部分關稅戰衝擊。

展望後市，5月大陸內需有望好轉，目前工紙利潤微薄，因此價格繼續下調的空間不大，天氣逐漸轉暖，夏季需求疊加年中618電商促銷備貨，提升工紙需求；其次，5月初部分紙廠如山鷹、景興宣布停機，加上預期5月進口紙量減少，供應端壓力小於4月。

工紙 榮成

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