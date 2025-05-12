信義法說會／首季營運受打炒房政策影響 專家：第3季房市好壞關鍵看它

信義房屋（9940）12日舉行首季線上法說會，信義房屋表示，今年首季營運因政府打炒房政策影響，以致去年8月至今年2月營收下滑，而第2季因股匯債動盪大，房市同步受干擾；認為第3季房市仍是自用當道格局，一手市場仍呈個案表現，需觀察關稅貿易政策是否確定、遞延買盤回流狀況。

信義房屋表示，受到去年第3季央行祭出第七波信用管制措施影響，去年第4季至今，房市交易量減少許多，連帶讓信義房屋仲介業務受拖累，首季營收僅達22.12億元、年減約30%，營業毛利為4.67億元，毛利率約21.1%，營業利益僅0.3億元，稅後純益約達0.91億元、年減80.2%，每股純益約0.12元、低於去年同季的0.62元。

信義房屋指出，因政策打炒房影響，以致去年8月至今年2月營收下降，3月房市買氣有復甦、帶動營運回升。

信義房屋表示，集團持有美元、馬幣等外幣，因此首季有匯兌收益，但5月新台幣急遽升值，認為第2季可能對集團營運還是會有一些影響。

對房市而言，信義房屋分析，一般來說，可能會有資產保值效應出現、對市場是好事，但因央行目前調控房市、嚴控過多資金流入不動產，在此背景下，認為近期新台幣升值對房市無太大加分，接下來還是要看是否有政府對房市配套政策的動向，如央行利率是否寬鬆等，都是未來觀察重點。

展望第3季房市，信義房屋認為，整體不動產市場仍是自用當道格局，一手市場仍呈個案表現，需觀察關稅貿易政策是否確定、遞延買盤回流狀況。