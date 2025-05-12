台灣虎航營收／4月13.06億元、年減約1.6% 前四月59.35億元年增6.5%
台灣虎航（6757）2025年4月自結單月營收13.06億元，較2024年同期年減約1.6%。主因班次數差異4.3%，惟因載客率成長0.7ppt且因地勤代理班次較同期增加，地勤代理等其他收入亦較同期增加所致。
2025年累計前4月營收約59.35億，較去年同期累計營收增加6.5%，主因班次數成長5%，整體載客率約87%，旅客需求穩定。
台灣虎航繼1月開航高雄──札幌（新千歲）航線後，5月29日除將開航桃園──鳥取航線之外，上周也宣布7月將再開航高雄──仙台航線。
台灣虎航為台灣第一且唯一之低成本航空公司，完整布局東北亞，且現為飛航日本最多的國籍航空公司，提供旅客更多元且多樣性不走回頭路的選擇，滿足不同的旅遊型態。
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