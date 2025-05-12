富邦媒營收／4月81.7億元持平去年同期 基本面韌性持續發揮
momo富邦媒（8454）公告4月營業收入81.7億元、月減8.75%、與去年同期持平，前四月累計營收345.77億元，年減1.20%。
零售產業持續面對結構性調整與消費趨勢變化，momo延續穩健的營運節奏，平台流量與用戶黏著度持續成長，基本面韌性持續發揮，有效支撐中長期成長發展。
富邦媒指出，4月營收主要受到母親節檔期提前啟動，帶動送禮需求成長，美妝與保健品銷售顯著升溫，其中功能性保健品如魚油、益生菌，以及美顏窈窕類商品如膠原蛋白與酵素等表尤其亮眼。
任天堂於4月初發表全新Switch 2主機，也帶動相關商品話題發酵，熱銷遊戲片包括《超級瑪利歐派對 空前盛會》與《薩爾達傳說 智慧的再現》等。另逢農曆三月媽祖進香旺季，「信仰經濟」也同步發酵，推升平台上媽祖相關商品買氣。
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