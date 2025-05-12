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平和環保財報／首季 EPS 1.34元 前4月營收2.15億、年增5.9％

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
平和環保公司。截自官網
平和環保公司。截自官網

平和環保-創（6771）12日公告第1季營運成果，營收1.64億元，季減2.29%，年增8.58％；歸屬母公司稅後淨利4,176萬元，季增40.93%，年增34.45％；每股稅後盈餘1.34元，在營收同步成長之下，歸屬母公司稅後淨利的成長幅度超越營收增幅，營收、稅後淨利、每股盈餘同創近三年同期新高。

平和環保表示，第1季廢水代處理量增加，以及今年起適度調漲廢水代處理費用以反應電價成本上漲，毛利率較上季增加8.44個百分點，亦較去年同期提高4.32個百分點。

平和環保為國內少見可提供連續24小時代處理廢水服務的廠商，廢水代處理量穩定且具經濟規模優勢，並持續開發循環經濟產品，除已量產之再生混凝劑、氯化銨以及回收水外，近期公司再拓展循環再利用多元布局，轉投資成立一家合資公司，將半導體廢硫酸經過再利用製程，產生綠建材原料，跨入半導體業務。

近期下游出口產業客戶因美國關稅政策不確定因素，產能受到影響，平和環保4月營收5,152萬元，較去年同期略減1.67％，不過累計前4月營收2.15億元，仍保持成長。公司表示，短暫衝擊過後，在下游客戶採取一定之因應措施下，預期可降低美國政策的影響程度。

營收 環保

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