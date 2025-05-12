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雲豹能源營收／4月13.94億元、年增逾5倍 多元布局成果顯現

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國內再生能源整合廠雲豹能源（6869）12日公告4月合併營收達13.94億元，月增272%、年增555.36%；累計前四月營收達23.9億元，年增96.78%。

雲豹能源指出，4月份營收主要受惠於儲能工程專案穩步推進，以及綠電銷售穩定成長，展現集團「創能、儲能、售電」多元布局策略的實績成果。

其中，儲能子公司台普威承攬錸寶集團儲能設置案，認列工程收入，占單月營收比重達82%，成為推升營收的主要貢獻來源。

同時，發售電收入表現亦亮眼，4月份達1.9億元，年增高達133%。在全球企業對綠電需求持續上升，以及台灣AI資料中心與雲端服務業者布局加速下，雲豹能源旗下售電業天能綠電持續鞏固國內綠電銷售市占領先地位，據能源署規範之售電業月報顯示，今年第1季累計售電業綠電交易總量排名，天能綠電以7,285萬度，穩居國內綠電銷售龍頭地位。

雲豹能源總經理趙書閔表示，集團持續聚焦太陽光電、儲能與綠電交易三大主軸，加速擴展能源版圖。隨著大型儲能案場建置與再生能源發電案場持續推進，我們預期下半年營收有望保持成長動能，為今年營運增添強勁後盾。

展望未來，雲豹能源將持續秉持「綠能創新 × 永續共好」的發展理念，深化本土布局、拓展國際市場，致力成為亞太區最具影響力的綠能整合服務平台，以實際行動引領產業邁向淨零碳排目標，共創綠色未來。

營收 綠電 雲豹能源

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