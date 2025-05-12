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富邦金獲利／前四月每股賺3.31元 銀行前四月獲利創新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金。圖／富邦金控提供
富邦金。圖／富邦金控提供

富邦金控（2881）12日公布今年前四月稅後純益452.8億元，每股稅後純益（EPS）3.31元；其中，台北富邦銀行4月及累計前四月獲利創歷史新高。

富邦金控今天公布，4月自結稅後純益41.7億元，主要反映連結稅制所得稅利益24.9億。累計前四月稅後純益452.8億元，每股稅後純益（EPS）為3.31元。子公司台北富邦銀行，4月及累計前四月稅後純純淨利皆創下歷年同期新高。

富邦人壽4月稅後淨損24.1億元，受到美國關稅政策影響，致使全球金融市場產生劇烈變化，尤其4月新台幣強升產生兌換損失，累計前四月稅後純益249.5億元。

本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入及股票股利收入。股市方面，4月份股市動盪激烈，台股部位小幅實現資本利得。債市方面，市場持續反映美國關稅政策帶來的影響，4月公債利率區間震盪。富邦人壽今年已把握利率高檔時機配置債券部位，以提高未來經常性收益利基，並保持充足流動性，以利於因應市況變化。

匯市方面，美國關稅政策造成資金自美元資產流出，美元對主要貨幣走弱，加上國人海外投資贖回，以及出口商拋匯，新台幣匯率強升，為因應金融市場波動，富邦人壽已透過提高傳統避險及一籃子避險比重，緩和匯率波動對損益之影響。由於美國政策不確定性仍高，後續將密切關注市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。

台北富邦銀行4月稅後純益29.1億元，為歷年4月新高，累計前四月稅後純益130.3億元，較去年同期成長22%，續創歷史新高，主要來自前四月營收較去年同期成長13%，其中利息淨收益受惠存放款規模成長及淨利差提升，較同期成長11%，手續費淨收益因財富管理、信用卡及授信等業務動能成長，較同期成長17%。截至4月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1,026%，維持良好資產品質。

富邦產險4月稅後純益4.4億元，累計前四月稅後純益20.6億元，較去年同期成長29%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。業務表現方面，4月整體簽單保費62億元，較去年同期成長5%，其中以水險成長78%表現最亮眼，同時車險業務亦展現優於市場的穩健動能。累計前4月簽單保費收入254.5億元，年成長12%，簽單市佔率25.1%，維持市場領先地位。

富邦證券4月稅後純益3.1億元，累計前四月稅後純益19.8億元，較去年同期減少36%，主因美國總統川普4月2日宣布對等關稅使股市重挫，4月9日台股加權指數最低點來到17,306.97點，為今年新低點，成交值亦衰退，累計前四月台股日均值年減13%，致使證券經紀收入、金融資產部位損益較去年同期減少。

台北富邦銀行 美國

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