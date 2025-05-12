鳳凰財報／第1季每股賺0.52元 前四月營收年增逾15%
鳳凰旅遊（5706） 公告第1季財報，合併營收約7.17億元、年增20.1%，營業利益4,671萬元，合併營業外收支淨收入為540萬元，稅後純益為4,185萬元，每股盈餘0.52元。
今天鳳凰（5706）同時公告4月營收3.5億元，較去年成長6.45%；累計前四個月營收10.71億，較去年同期增加15.45%。第1季遇寒假過年假期，各路線需求暢旺，帶動營收成長，但因釋出庫藏股給同仁認購，導致營業費用增加。另，受國內外政經環境影響，業外收入較去年減少，淨利呈現下滑。
持續看好今年出境觀光旅遊市場，鳳凰推出四大營運策略搶客，首先針對歐洲河輪包船及2026年南極遊輪包船等高端產品，舉辦產品發表會加強推廣。其次，參與旅展及持續社群媒體廣告，增加產品曝光機會。第三針對郵輪產品，除布局基隆／高雄為母港之東北亞區包船航程，長、短線機加船（flight cruise）行程也擴大上架推廣。第四爭取下半年度獎勵旅遊團。
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