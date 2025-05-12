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遠百營收／4月25.1億元、年減3.2% 母親節檔期目標115億元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

遠百（2903）12日公布4月營收25.1億元，年減3.27%，今年累計營收109.9億元，年減3.8%。

遠百現正值母親節檔期，檔期目標115億元，年增5%，作為百貨上半年度最大檔期，有望大幅挹注第2季營運動能。

遠百董事長徐旭東於致股東報告書中表示，今年台中大遠百及板橋大遠百持續進行改裝計畫，重點轉向超市餐飲業種，其他各分公司也依照商圈特性與市場潮流，以加強趨勢業種，櫃位汰弱留強為主要調整方向。

例如，桃園店計劃提升百貨服飾與餐飲品牌力，台南店則以餐飲業種為強化方向，信義A13 持續引進潮牌新櫃與精品快閃，期能提升商品力。

遠東百貨將進駐Tpark園區，預計在2028年開幕，商場面積逾一萬坪，該店址靠近板南線的亞東醫院站，而遠百寶慶店也預計在2028年改建完成。

營收 遠百 餐飲業

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