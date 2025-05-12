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統一營收／4月562億元創同期新高 累計營收年增6.8%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一（1216）12日公布4月營收562億元，年增7.4%，寫歷史同期新高，今年累計營收達2,254.7億元，年增6.8%。

統一企業稱霸國內的實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店等涉獵領域極為廣泛，去年也強化電商布局，往建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。受惠於旗下轉投資統一中控、統一超及家樂福等流通事業業績挹注，統一企業4月營收創下歷史同期新高。

統一指出，台灣統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長。其中，統一中控首季淨利人民幣6億元，年增31.8%，獲利突破同期歷史高點，主要因食品及飲品業績同步增長，帶動毛利提升，促使整體營運效益保持成長動能。

統一表示，統一中控食品及飲品保持穩健增長，茄皇、茶、海之言等均表現亮眼，公司持續深耕品牌價值營銷、高度重視保持通路庫存健康水位，持續投資於產品力、渠道拓展和數位化能力提升

統一實（9907）日前也公布4月營收43.98億元，年增20.8%，同創歷史同期新高，本年累計營收158.5億元， 年增21.8％。統一實表示，營收表現亮眼，主要受惠於飲料包裝外部客戶整體訂單增加，以及鐵產品銷量及價格明顯提升。

營收 統一實

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