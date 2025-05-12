鳳凰財報／費用增加首季獲利縮水 EPS 0.52元
鳳凰（5706）12日公告第1季合併營收約7.17億元、年增20.1%，營業利益4,671萬元，年減13.5%，稅後純益4,185萬元，年減45%，每股盈餘0.52元。
鳳凰說明，第1季遇寒假過年假期，各路線需求暢旺，帶動營收成長，但因釋出庫藏股給同仁認購，導致營業費用增加。另，受國內外政經環境影響，業外收入較去年減少，淨利呈現下滑。
鳳凰12日同時公告4月營收3.5億元，較去年成長6.45%。累計前四月營收10.71億元，較去年同期增加15.45%。主要延續疫後旅遊需求復甦，旅遊市場呈現成長趨勢。
展望後市，鳳凰表示，將持續強化高端旅遊市場布局，除針對歐洲河輪及2026年南極遊輪包船產品舉辦專屬發表會，積極提升市場關注度外，也同步參與各大旅展並加強社群媒體廣告投放，以提高品牌與產品的曝光機會；在郵輪產品方面，除既有基隆、高雄為母港的東北亞包船航程，亦擴大長短線「機加船」行程上架與行銷力度，並持續爭取下半年企業獎勵旅遊團商機。
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