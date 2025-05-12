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台泥營收／4月126億元、年增9.07% 創同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）12日公布4月合併營收126.81億元、年增9.07%，創同期歷史新高；累計今年前四月合併營收476.53億元、年增27.72%。

儘管4月份國際局勢動盪，包括關稅政策調整、匯率波動等因素影響整體經濟環境，台泥營運表現依舊穩健，顯示公司具備良好風險韌性與市場應變能力。

值得一提的是，台泥去年同期因逢「0403花蓮大地震」造成損失，基期較低，今年市場需求回溫後，營收表現明顯提升，進一步帶動成長動能。

台泥今年在大陸市場4月水泥銷量成長，營收較3月增加9.2%，年增幅達25.2%；累計台泥在大陸水泥1至4月營收較去年同期成長9.5%。

在子公司表現方面，達和航運受惠於水泥船與散裝船租賃及運量成長，無論是4月單月營收，或是1至4月累計營收，皆較去年同期明顯提升。

台泥 營收

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