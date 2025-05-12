這檔紡織股股息殖利率近9%、股息配發創高 強攻漲停鎖住

業旺（1475）上周五董事會通過去年盈餘分配，每股擬配息3.6元，為近年股息發放最高的一年，配發率約五成。激勵業旺12日股價表現，早盤在追價買盤敲進下，股價急攻漲停。以前一交易日收盤價40.65元估算，股息殖利率8.9%。

業旺並公告首季財報，首季營收3.91億元，年減7.24%，營業利益6,161.2萬元，年減32.1%，稅後純益6,944.5萬元，年減39.6%，每股純益1.05元。

業旺先前在法說會上表示，新廠預計2026年底完工，將設立加工製造部門、產品研發實驗室及廠務部門，強化生能與研發能力，滿足市場對高品質與創新產品的需求，推動公司邁向「研發、生產、銷售」三大核心領域，並積極拓展染料及助劑業務，持續提升獲利能力。

在海外布局方面，越南環藝合併將實現資源共享，充分利用對越南市場的熟悉及現有銷售管道，強化全球競爭力與市場優勢。並持續深耕美國、歐洲、澳洲及東南亞利基市場，聚焦高值化、差異化產品，提升客戶滿意度與黏著度。