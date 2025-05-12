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永豐金前十大股東 三大ETF 持股比合計達7.76%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金控。聯合報系資料照
永豐金控。聯合報系資料照

永豐金（2890）最新十大股東出列，最大股東永豐餘投控持股比4.12%不變，但ETF（Exchange Traded Fund，指數股票型基金）的合計持股比達到7.76%，高於去年的4.5%，永豐金的三大ETF股東包括：今年新入列的元大價值高息ETF（00940），該基金股比1.81%再加計去年就已經入列的國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878），今年持股比增加至2.99%，以及元大高股息ETF（0056）今年持股比增加至2.96%等。

法人表示，永豐金控受到多檔ETF的加碼持股，反映出市場對其基本面與股息表現的肯定。當ETF同步加碼永豐金控，散戶可以解讀為：一、股息吸引力：永豐金控的殖利率表現穩定，吸引高股息ETF納入其為成分股。二、基本面穩健：公司財務狀況良好，獲得市場與投資機構的認可。三、ESG評級良好：被納入ESG相關ETF，顯示其在環境、社會與公司治理方面表現優異。四、市場流動性佳：股票流動性高，易於ETF進行配置與調整。

永豐金最新十大股東名單中，持股比前十大依次為：永豐餘投控、國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878）、富邦人壽、元大高股息ETF（0056）、永豐金證券員工持股會信託專戶、元瀚材料、永豐餘建設開發、元大價值高息ETF（00940）、上誼文化實業及挪威中央銀行投資專戶等。

ETF 永豐金控 高股息

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