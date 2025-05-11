龍德造船打造國家艦隊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

龍德造船（6753）打造國家級艦隊持續推進，近期獲詢價業務機會共計52案，總金額為429億元；其中，屬於招標階段的有42案，總額約214億元；預算編列階段的有10案，總額約215億元，船舶種類以軍用艦艇最多。

繼建造首批沱江級軍艦後，龍德造船前年以30億元標價拿下海軍第二批3艘沱江級艦艦體建造案後；接續，去年又拿下國防部所編列的90億元第二階段五艘沱江級軍艦船體建造案。

就在手的五艘沱江軍艦訂單，截至去年底為止，工程執行達25%，預計今年、明年將完成75%，2026年底全數交付。

此外，龍德造船並正積極投入無人船 (USV)自主系統研發，打造了一個15米的無人船，採用鋁合金的船殼，並配置兩台800匹的馬力作為測試跟展示。

同時，也建造了超大型的無人水下載具自主系統的研發，，裝配有控制和動力、系統管道系統、感測系統，以及自主套件如感知功能，擬進一步開拓新市場領域。

龍德第1季單季交出稅後純益1.76億元成績，年減34.2%，每股純益（EPS）為1.48元。

法人指出，該公司手的五艘沱江軍艦訂單，打造執續推進%，預計2026年底全數交付，有助營運表現。

軍艦 造船

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