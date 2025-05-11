亞航在手合約近200億

520行情啟動，賴總統積極推動的「信賴產業」中以無人機最受矚目，值得關注的是，隨著無人機成為全球新興產業重點，作為政府重點扶植企業的亞航（2630），跨足無人機領域已邁出關鍵的一大步。

中科院宣示，將透過扶植台灣民間供應鏈，官民共同擴大產業規模，打造台灣成為世界無人機供應鏈中心。

國家中山科學研究院宣布，授權給亞航「中型無人機複材機體製造」技術；亞航取得完整授權藍圖與技術文件，授權期間為五年，成為全國首家取得中科院無人機技術授權的民間指標性企業。

至於訂單方面，亞航接單持續推進，目前新增空勤UH-60M的二年期維保合約4.2億元，以及松案三年期合約10.6億元，總計在手合約近200億元，將為該公司未來營收成長增新動能。

中科院指出，總統賴清德去年在就職典禮上宣示推動五大信賴產業，透過科技創新，帶動航太產業發展，以強化國家安全與韌性，持續壯大台灣科技與經濟，此次授權亞航即是配合政策，促進產業發展。

中科院表示，目前積極投入開發的民雄航太暨無人機產業園區，正是為與產業合作做準備，藉由技術移轉、研發創新、試驗檢測等能量機制，深耕產業基礎，為培育未來人才，建立無人機生態系，成為國際非紅供應鏈的基地，象徵國防自主、無人機體系正式邁向全新階段。

中科院說明，民雄產業園區是擴大業者產能，縮短開發時程，加速技術迭代開發的最佳環境。園區同時引進高效穩定能源、雲端智慧管理環境，形成完整集中生態系之外，更是扮演台灣無人產業樞紐（hub）的角色。

中科院指出，此次與亞航的技術移轉合作模式是產研首創的創新機制，未來可利用民雄產業園區做為基地，讓國家的資源，發揮最大的效益，成為繼半導體產業之後，第二個台灣「護國神山」。

此項合作不僅為亞航奠定技術研發的堅實基礎，也象徵中科院對其專業實力與發展潛力的高度肯定。事實上，亞航早已是中科院認證合格的無人機維修廠商，具備深厚的維保經驗與工程能量。本次技術授權將進一步加速亞航在無人機整合製造、組裝與後續維修的全方位布局，強化公司於中大型無人機市場的競爭優勢。