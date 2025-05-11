英買波音飛機 台鏈進補

美英關稅協議完成，英國同時宣布對美國航空製造業巨擘波音（Boeing）下單逾百億美元，台鏈可望雨露均霑。

目前波音供應鏈包括漢翔（2634）、榮剛、晟田、駐龍等，將可望獲得新的供應合約，對未來營運添翼。

據了解，波音交機數正逐步回穩，從2024年11月的13架，增加到12月的30架，2025年1月更跳升至45架，創下13個月來新高。而截至2025年1月底，波音的待交訂單高達5,554架，意味著未來幾年生產動能仍然強勁。

加上美國總統川普上任後，推動更多國家採購波音飛機以平衡貿易關係，進一步提升市場對波音的信心，波音生產逐步回到正軌下，作為波音供應鏈的台廠將能搭上這波復甦的列車。

漢翔專注生產飛機結構件與引擎零件，民用航太業務占營收比重高達36%，作為台灣少數直接為波音和空中巴士供應零件的國際級廠商。

隨著美英達成貿易協議，英國將向波音下單百億美元飛機，未來營運發展備受期待。

晟田方面，目前除漢翔和長榮航太兩大國內航太客戶，也憑自身加工能力，向國外承接起落架及致動器（飛行控制器元件）訂單，成為台灣最大的飛機起落架零件供應商。

據了解，晟田製造的航太零組件種類十分多元，包含引擎機匣、引擎懸吊系統、引擎掛架、起落架、致動器等，終端應用在波音和空中巴士等大廠。

就今年前景，法人對於晟田持續投入軍工業務，加上航太大廠空巴、波音預期今年交機狀況都會較去年轉好，起落架等零件出貨看增，以及半導體客戶需求正向，樂觀看待該公司今年獲利可望再升溫。

駐龍方面，為波音737零組件供應商之一，法人指出，波音罷工期間機身組裝廠仍有穩定對零組件業者拉貨，預計待庫存去化後，客戶拉貨意願將會有所提升。

今年中後，波音也會增加737客機的產能，最快到第3季有望見到客戶拉貨動能進一步轉強。

至於榮剛，看好長期飛機需求具高度韌性，對未來營運維持審慎樂觀。業務部門正積極擴大接單及加速出貨，穩健應對國際挑戰，持續強化營運動能與成長穩定性。

榮剛表示，為擴大營運動能，新建50公噸爐的生產線已經試車投產，隨著試車狀況順利、生產效率逐步提升，且高毛利產品比重現已恢復正常，預期第2季毛利率有望穩健回升。

除此之外，隨著全球能源轉型進程加速，市場對傳統能源高效運作的需求回溫，榮剛看好相關需求成長，由於歐洲提高軍備預算，將帶動新一輪軍工產業需求，未來軍工市場長期發展潛力向好。