世界健身-KY進軍泰國

全台最大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762）董事長柯約翰宣布，今年是「世界健身的全球投資元年」，品牌將首次跨出台灣、進軍泰國，預計將在泰國開設100家分店；另外也評估在日本、韓國投資的可行性。

柯約翰透露，目前已在泰國曼谷找好三個場址，待近日董事會通過後就會啟動分店建置，預計今年在泰國開出第一家直營門市，明年前拓展至五家分店。另外，今年全球門市總數也將從271家一舉突破300家，年營收目標拚10%至15%成長。

世界健身4月合併營收8.78億元、年增8.6%，主要受益於全台據點穩健增長，以及第1季新開幕分店助攻，交出亮眼成績，累計前四月合併營收34.48億元、年增9.6%。柯約翰表示，世界健身在全球布局策略將採加盟和直營雙軌並進，其中亞洲市場確定將由泰國打頭陣，成為台灣以外首個展開直營據點的市場。