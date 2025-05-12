台塑、台化全球布局 加快腳步

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑集團台塑（1301）及台化兩公司在近日出爐的致股東報告書中指出，台塑今年將積極分散市場；台化也正要擺脫產能嚴重過剩的大陸市場，拓銷全世界。

台塑表示，大陸是全球最大石化產品消費國，但去年因經濟成長放緩，加上藉由大規模投資及補貼政策，推動國內產能快速提升，導致各類石化產品惡性競爭，衝擊全球石化市場。

不過台塑也表示，大陸未來幾年將發行超過人民幣10兆元債券，協助地方政府解決債務與提振房地產景氣，如能促進房市回溫及淘汰無效率之落後產能，並提振內需，將可減輕生產過剩與削價競爭壓力；此外川普總統可望解決俄烏戰爭及中東地緣政治問題，加上俄烏戰爭結束將有重建需求，今年石化景氣應會比去年好轉。

但台塑也認為，因應「去全球化」趨勢逐漸成形，將落實銷售市場多元化，特別是中國大陸ECFA關稅減讓產品項目大幅減少，台塑主要產品多數已通過印度標準局（BIS）認證，將擴大印度、非洲、東南亞及南亞等市場之銷售比重。

台化表示，川普上任後，美中關稅貿易戰再升溫，甚至延伸到美國其他幾個外貿逆差地區，加上地緣政治風險、通膨是否再起、美國降息時程趨緩等因素，均牽動全球經濟與原物料價格。

台化 台塑集團 東南亞

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