4月股災之際 金控大股東加碼自家股

4月股災之際，金控大股東趁勢敲進自家股「撿便宜」。富邦集團「大董」蔡明忠買進富邦金（2881）股票250張；永豐金（2890）大股東何家也加碼，其中永豐金大股東何壽川夫人張杏如買進1,135張。

資料顯示，身兼富邦金董事的蔡明忠4月買進富邦金250張，且是在4月15日之前就已買入，市場人士推測，有可能是7日當周股災時進場，期間富邦金股價最低到72.1元。倘以當周均價計，約斥資1,900萬元買進。目前蔡明忠個人持股來到39.6萬餘張，持股比2.9%，個人為富邦金第五大股東。蔡明忠長子蔡承道也買進10張富邦金，持股達13.5萬餘張或0.989%。

永豐金大股東何壽川的夫人張杏如，上月大買永豐金1,135張，持股增至3,163張。何家旗下的信誼育樂、永豐股份、如誼實業及元太科技等亦有加碼，其中以元太科技敲進3,580張最多。

此外，高雄銀行最大單一民股股東晉禾企業及其子公司騰龍營造，分別買進1,056張及930張高雄銀股票。據統計，來自高雄岡山的全球螺絲大王晉禾集團今年以來每個月皆加碼高雄銀。

近期金融業吹起整併風，台灣金融史上首宗金控合意併購案「新新併」即將於7月24日完成，金融圈觀察去年整年金控大股東加碼自家股力道最大的正是台新金與新光金。

台新金董事長吳東亮掌控的家族公司及其妻彭雪芬個人等大股東集中於9、10月兩個月加碼台新逾30萬張，是近年來力道最大一次。